Kleine min voor beurs Amsterdam

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index op de beurs in Amsterdam stond dinsdagmiddag op een klein verlies. Ook de meeste andere Europese aandelenbeurzen deden dinsdag een stap terug. Beleggers hielden hun kruit droog in afwachting van het naderende handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Ook is de aandacht gericht op de brexit en de Amerikaanse Federal Reserve.

De hoofdindex aan het Damrak noteerde omstreeks 15.40 uur 0,1 procent lager op 542,10 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 783,25 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen verloren tot 0,4 procent. Frankfurt won 0,1 procent.

De Britse premier Theresa May wil het Lagerhuis zeggenschap geven over mogelijk brexit-uitstel. Volgens Britse media probeert ze zo een regeringscrisis te voorkomen. Beleggers volgen de ontwikkelingen in Londen en Brussel op de voet. Tevens wordt op de financiële markten uitgekeken naar de verklaring die de centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

Herfinancieringsovereenkomst

Bij de hoofdfondsen in Amsterdam was industrieel toeleverancier Aalberts Industries na het openen van de boeken een van de grotere verliezers, met een min van 1,5 procent.

MidKap-fonds OCI won ruim 6,5 procent. De kunstmestproducent heeft zijn opbrengsten vorig jaar stevig opgevoerd en wist het verlies terug te dringen. Bij de kleinere bedrijven klom Sif 6,3 procent. De funderingsspecialist heeft een herfinancieringsovereenkomst gesloten ter waarde van in totaal 350 miljoen euro.

Gericht op Noord-Amerika

Elders in Europa was er onder meer belangstelling voor Marks & Spencer, dat bijna 3 procent won in Londen. De Britse winkelketen praat met internetsupermarkt Ocado over een mogelijke samenwerking. De Britse bank Standard Chartered werd verder 1,7 procent lager gezet na een lager dan verwachte jaarwinst.

Beleggers waren ook niet tevreden over de resultaten van PSA Peugeot Citroën (min 2,8 procent). De Franse autogroep wil minder afhankelijk worden van Europa en gaat opnieuw auto's verkopen in Noord-Amerika. Het Duitse chemiebedrijf BASF kwam met hogere verwachtingen voor het huidige jaar en steeg 4,2 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,4 procent tot 55,72 dollar. Brent kostte 0,7 procent meer op 65,21 dollar per vat.