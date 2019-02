Woningbouw VS fors afgenomen

Gepubliceerd op | Views: 388 | Onderwerpen: Verenigde Staten

WASHINGTON (AFN) - Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in december met 11,2 procent gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte het Amerikaanse ministerie van Handel bekend.

De bouw kwam uit op bijna 1,08 miljoen huizen op jaarbasis. Economen hadden in doorsnee verwacht dat de woningbouw met 0,1 procent zou dalen. In november nam de woningbouw volgens een nieuwe schatting met 0,4 procent toe.

De woningbouw zakte daarmee naar het laagste niveau in meer dan twee jaar. De laatste tijd komen meer signalen dat de huizenmarkt in de VS aan het afkoelen is. Overigens liep de publicatie van de cijfers vertraging op door de shutdown van de Amerikaanse overheid.

Het ministerie maakte verder bekend dat het aantal afgegeven bouwvergunningen in december met 0,3 procent is toegenomen. Hier werd door economen gemiddeld een daling met 2,6 procent voorspeld.