Macy's snijdt in hogere management

Gepubliceerd op | Views: 214

CINCINNATI (AFN) - De Amerikaanse warenhuisketen Macy's gaat het mes zetten in het hogere management om zo kosten te besparen. Dat meldde Macy's bij de bekendmaking van resultaten, zonder concrete cijfers over eventueel banenverlies naar buiten te brengen.

Volgens Macy's moet de stap helpen het bedrijf beter te stroomlijnen en efficiënter te maken. De ingreep moet leiden tot een jaarlijkse besparing van 100 miljoen dollar. In verband met de reorganisatie heeft Macy's in de resultaten over 2018 een last in de boeken gezet van 80 miljoen dollar.

De omzet kwam vorig jaar uit op bijna 25 miljard dollar, vrijwel stabiel vergeleken met 2017. De nettowinst zakte naar 1,1 miljard dollar, van bijna 1,6 miljard dollar een jaar eerder.