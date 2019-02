May zet deur open voor brexit-uitstel

Gepubliceerd op | Views: 455 | Onderwerpen: Brexit

LONDEN (AFN) - De Britse premier Theresa May wil het Lagerhuis zeggenschap geven over mogelijk brexit-uitstel. Als op 12 maart geen deal is goedgekeurd die de Britse uittreding uit de EU regelt, is het de bedoeling dat parlementariërs later mogen stemmen over hoe het verder moet.

May probeert volgens Britse media een regeringscrisis te voorkomen. Bezorgde ministers hebben de premier onder druk gezet om te voorkomen dat het land op 29 maart zonder deal uit de EU vertrekt. Ze vrezen dat zo'n chaotische 'no-deal-brexit' rampzalig uitpakt voor het Verenigd Koninkrijk.

Het parlement heeft eerder met grote meerderheid tegen de brexit-deal van May gestemd. Ze belooft nu dat het parlement aan zet komt als dat weer gebeurt. Parlementariërs mogen dan besluiten of ze zonder deal uit de EU willen stappen of dat ze de brexit willen uitstellen. ,,Het Verenigd Koninkrijk vertrekt op 29 maart alleen zonder deal als het Lagerhuis daar expliciet mee heeft ingestemd'', zei May.