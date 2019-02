Softwarebedrijf Exact in andere handen

Gepubliceerd op | Views: 533

DELFT (AFN) - Het Nederlandse softwarebedrijf Exact wisselt van eigenaar. De Britse investeringsmaatschappij Apax Partners verkoopt zijn aandelen in de Delftse onderneming aan de Amerikaanse investeerder KKR.

Details en voorwaarden zijn niet bekendgemaakt. Apax haalde Exact in 2015 van de beurs voor 730 miljoen euro. Exact is voornamelijk bekend als leverancier van boekhoudsoftware voor het midden- en kleinbedrijf. Onder sportfans geniet het in 1984 opgerichte bedrijf ook bekendheid als persoonlijk sponsor van autocoureur Max Verstappen.

Bij Exact werken 1400 mensen in twaalf verschillende landen.