'Alle ogen op omzetgroei Adyen'

AMSTERDAM (AFN) - De omzetgroei van Adyen zal in de schijnwerpers staan bij de presentatie van resultaten over de tweede helft van het afgelopen jaar. De betalingsdienstverlener haalde vorig jaar eBay binnen als klant en is verder aan het uitbreiden in de retailsector. Adyen opent de boeken woensdag.

Adyen zette in de tweede helft van vorig jaar 183 miljoen euro aan omzet in de boeken, zo komt naar voren uit een analistenconsensus van persbureau Bloomberg. De cijfers over de tweede helft van 2017 zijn niet beschikbaar omdat het betaalbedrijf destijds nog niet beursgenoteerd was. Onder de streep resteert naar verwachting een winst van 66 miljoen euro, ramen de kenners in doorsnee voor de laatste zes maanden van het afgelopen jaar.

Voor heel 2018 zou de omzet op basis van de analistenraming met ruim 55 procent aandikken tot bijna 340 miljoen euro, tegen 218 miljoen euro in 2017. De betalingsdienstverlener mikte zelf op een jaargroei van minstens 40 procent.

Recordhoogtes

In de eerste helft van 2018 voerde Adyen zijn opbrengsten al met 67 procent op ten opzichte van een jaar eerder. Ook de tweede helft van 2018 verliep goed, verwachten analisten bij Kempen. De verkoopvolumes, vooral in webwinkels, bereikten recordhoogtes tijdens de kerstperiode in zowel de Verenigde Staten als de Europese Unie.

De vraag is of deze resultaten voldoende aanleiding geven om het aandeel Adyen op de beurs verder op te voeren. Analisten bij KBC Securities betwijfelen dat, omdat de snelle groei al verwerkt is in de huidige waardering van het aandeel. De koers van Adyen is sinds zijn debuut op de beurs vorig jaar bijna verdrievoudigd.