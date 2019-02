Deutsche Bank verlaagt advies Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 586 | Onderwerpen: advies

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Takeaway.com heeft na de overname van de Duitse activiteiten van Delivery Hero minder armslag voor nieuwe grote deals, denken analisten van Deutsche Bank. De marktvorsers verlagen het advies voor het Nederlandse maaltijdbestelbedrijf van hold naar sell.

Op de markt voor maaltijdbestellingen zal sprake zijn van consolidatie, staat in een rapport van de bank. Grote spelers gebruiken daarbij de opbrengsten van desinvesteringen voor nieuwe overnames om op belangrijke markten de concurrentie voor te blijven. Nadat Takeaway vorig jaar voor 930 miljoen concurrent Delivery Hero had uitgekocht in Duitsland, heeft die laatste partij volgens kenners een betere uitgangspositie voor grote investeringen. Deutsche Bank verhoogt daarom het advies voor Delivery Hero naar buy.

Takeaway noteerde dinsdagochtend omstreeks 09.40 uur 1,8 procent lager op 64,20 euro.