Gepubliceerd op | Views: 520

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van industrieel toeleverancier Aalberts Industries over 2018 waren iets beter dan verwacht, aldus KBC Securities. De Belgische bank spreekt van een ,,goede set cijfers''.

De omzet en het operationeel resultaat vielen iets hoger uit dan gedacht, stelt KBC. Aalberts wil dit jaar de winstgevendheid verder verbeteren en gaat zijn dividend verhogen. Volgens KBC is het bedrijf op dit moment correct gewaardeerd en is de verbetering van de resultaten reeds ingeprijsd in de koers. Het hold-advies wordt gehandhaafd, met een koersdoel van 35 euro.

ING noemt de resultaten over 2018 solide en wijst specifiek op de onderliggende autonome groei. Die was veel sterker dan voorzien. Aalberts bevindt zich in ,,een zeer goede staat'' en heeft een goede positie om verder te groeien, zowel autonoom als via aanvullende overnames. ING hanteert een buy-advies en een koersdoel van 47,50 euro.

Het aandeel Aalberts noteerde dinsdag omstreeks 09.30 uur een min van 0,6 procent op 31,94 euro, na een aanvankelijk flink hogere opening.