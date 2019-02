AEX begint in het rood

Gepubliceerd op | Views: 754

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag in het rood begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden lager. Beleggers wachten op meer details over het naderende handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast wordt uitgekeken naar de verklaring die de centralebankpresident Jerome Powell later op de dag zal afleggen voor het Amerikaanse Congres.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de min op 540,57 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 772,68 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,9 procent.

Aalberts Industries was met een winst van ruim 2 procent de sterkste stijger bij de hoofdfondsen. De industrieel toeleverancier heeft zijn winst en omzet in 2018 verhoogd. Aalberts is van plan het dividend met 15 procent te verhogen en gaf aan met vertrouwen naar 2019 te kijken. In de MidKap won kunstmestproducent OCI, die ook met cijfers kwam, 1,1 procent.