'Afwachtend begin Amsterdamse beurshandel'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs begint dinsdag naar verwachting iets lager. Ook de andere Europese beurzen zullen met kleine verliezen openen. Beleggers wachten op meer details over het naderende handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast wordt uitgekeken naar de verklaring van de centralebankpresident Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres later op de dag. Op het Damrak kwamen Aalberts Industries en OCI met resultaten.

Industrieel toeleverancier Aalberts Industries heeft zijn winst en omzet in 2018 verhoogd. , bij een gestegen omzet. Aalberts is van plan het dividend met 15 procent te verhogen tot 0,75 euro per aandeel en gaf aan met vertrouwen naar 2019 te kijken. het bedrijf mikt voor de komende tijd onder meer op een autonome omzetgroei van minstens 3 procent en een marge van meer dan 14 procent.

Kunstmestproducent OCI heeft zijn opbrengsten vorig jaar stevig opgevoerd. Ook werden het verlies en de schuld flink teruggebracht. Voor 2019 heeft topman Nassef Sawiris hoge verwachtingen van de zogeheten low-cost-activiteiten in de VS. Ook rekent OCI verder op aanhoudende groei van de winstgevendheid.

Thales

Het aandeel Wolters Kluwer zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Kepler Cheuvreux schroefde zijn aanbeveling voor de informatieleverancier terug.

Het Franse technologieconcern Thales verwacht dat de overname van digitaal beveiliger Gemalto in maart wordt afgerond. In 2017 maakte Thales bekend het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Gemalto over te willen nemen. Momenteel moeten nog drie toezichthouders hun akkoord geven.

Sif

Funderingsspecialist Sif heeft een herfinancieringsovereenkomst gesloten ter waarde van in totaal 350 miljoen euro. Deze vervangt een oude regeling van 250 miljoen euro die medio dit jaar zou verlopen.

De Europese beurzen sloten maandag licht hoger. De AEX-index klom 0,2 procent tot 542,52 punten en de MidKap steeg 1 procent tot 777,52 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot 0,4 procent bij. Ook Wall Street ging licht omhoog. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent in de plus op 26.091,95 punten. De bredere S&P 500 steeg 0,1 procent en schermenbeurs Nasdaq won 0,4 procent.

De euro was 1,1351 dollar waard, tegen 1,1348 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 55,28 dollar. Brent stond nagenoeg onveranderd op 64,72 dollar per vat.