Automaker Peugeot gaat naar Noord-Amerika

PARIJS (AFN) - De Franse automaker PSA Peugeot Citroën brengt zijn automerk Peugeot terug naar de Verenigde Staten en Canada. Dat kondigde topman Carlos Tavares aan bij de presentatie van de jaarcijfers. Daarnaast gaat het bedrijf met Citroën de Indiase markt op en brengt het Opel naar Rusland. Doel is om de autoverkopen buiten Europa over drie jaar met de helft te hebben laten groeien.

De gang naar nieuwe markten en de terugkeer op oude markten is onderdeel van het strategisch plan tot en met 2021. Volgens dat plan wil PSA in 2021 ook de helft van zijn modellen in een geëlektrificeerde versie, dus hybride of volledig elektrisch, op de markt brengen. In 2025 moet er van alle modellen zo'n versie zijn.

Op financieel gebied groeide de omzet van PSA vorig jaar met bijna 19 procent tot 74 miljard euro. Onder de streep hield de automaker daar 3,3 miljard euro van over, tegen 2,3 miljard euro een jaar eerder.