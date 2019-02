Winstdaling bij vooruitkijkend BASF

Gepubliceerd op | Views: 26

LUDWIGSHAFEN (AFN/BLOOMBERG) - Chemiebedrijf BASF heeft afgelopen jaar een fors lagere winst in de boeken gezet. De omzet ging wel omhoog. Voor het huidige jaar heeft de Duitse onderneming hogere verwachtingen.

De winst van BASF kwam uit op 4,7 miljard euro, een kleine 23 procent minder dan de 6,1 miljard euro uit 2017. De omzet van BASF ging met 2,4 procent omhoog tot 62,7 miljard euro.

Afgelopen jaar had BASF te kampen met onder meer de lage waterstanden in de Rijn. Daardoor werd de toe- en afvoer van grondstoffen en producten bij een deel van de fabrieken bemoeilijkt. Ook zat de lage prijs van de grondstoffen voor polyurethaanschuim, dat onder meer voor meubelen gebruikt wordt, het chemieconcern dwars, net als een vertraging in de autosector.

Topman Martin Brudermüller denkt dat het resultaat in 2019 met maximaal 10 procent kan stijgen nu de vraag naar materialen voor katalysatoren vanuit de auto-industrie weer toeneemt. Wel blijft de eerste jaarhelft nog ,,relatief zwak''.