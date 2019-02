Standard Chartered gaat snijden in de kosten

Gepubliceerd op | Views: 117

LONDEN (AFN/RTR) - Standard Chartered gaat de komende drie jaar honderden miljoenen besparen en wil minder-rendabele activiteiten stoppen. Met de stappen wil de Britse bank de groei een zetje geven.

De aankondiging van 'StanChart' komt op een moment van toenemende risico's voor opkomende markten, waar een groeivertraging op de loer ligt door de impact van de Amerikaans-Chinese handelskift. Ook economische onzekerheden in China en het Verenigd Koninkrijk, de twee belangrijkste markten van het financiële concern, hebben invloed.

Het besparingsplan heeft een omvang van 700 miljoen dollar, omgerekend ruim 616 miljoen euro. Het belang van ongeveer 45 procent in de Indonesische bank Permata komt in ieder geval in de etalage en ook activiteiten in India, Korea en de Verenigde Arabische Emiraten worden tegen het licht gehouden. Het rendement op het eigen vermogen moet flink gaan stijgen en het is de bedoeling dat overtollig kapitaal via aandeleninkoopprogramma's naar de aandeelhouders gaat.

Boetes

De bank kondigde recent al aan honderden miljoenen dollars opzij te zetten om mogelijke boetes uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten te dekken. Die voorziening van 900 miljoen dollar heeft betrekking op boetes die worden voorzien na onderzoek van toezichthouders naar valutatransacties en vanwege de schending van Amerikaanse sanctiewetgeving.

Ook wordt een deel gebruikt voor een boete van de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority wegens ,,financiële criminaliteit''. Standard Chartered, dat een beursnotering heeft in Londen en Hongkong, zag de winst voor belasting afgelopen jaar met 28 procent groeien tot bijna 3,9 miljard dollar. Dat is minder dan kenners hadden voorzien.