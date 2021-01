Miljonair Sanderink blijft toch bestuurder Oranjewoud

UTRECHT (ANP) - Miljonair Gerard Sanderink blijft toch aan als bestuurder van Oranjewoud. Dat deed hij op verzoek van de raad van commissarissen van het bedrijf. Oranjewoud heeft zelf geen activiteiten, maar is het moederbedrijf van bouwbedrijf Strukton en advies- en ingenieursbureau Antea. Bij die twee bedrijven is Sanderink wel weg als topman.

Het vertrek van Sanderink was begin dit jaar aangekondigd vanwege de ophef rond zijn persoon. Uiteindelijk besloten de commissarissen dat hij toch mocht blijven bij Oranjewoud omdat Sanderink net geen 98 procent van de aandelen in handen heeft. Zijn aanblijven maakt het makkelijker om overleg te voeren.

Sanderink was de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws door een hoog oplopende ruzie met zijn voormalige geliefde Brigitte van Egten, die hij aan de kant zette nadat hij bevriend raakte met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Bij haar beweringen worden door kenners veel vraagtekens gezet.

Sinds Van Rijbroek in Sanderinks leven is, vecht hij een vete uit met Van Egten. Daarin werd hij keer op keer in het ongelijk gesteld, maar meermalen lapte hij die vonnissen aan zijn laars. Ook bij zijn bedrijven heerste onrust. Zo vertrok een groot deel van de top van Centric, dat veel IT-projecten verzorgt voor de overheid.