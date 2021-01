Brussel stemt in met miljardensteun voor accu van de toekomst

Dus weer verkapte staatssteun voor de rijke logge ouderwetse grote bedrijven in de EU om iets "innovatiefs" te doen. Ten kosten van daadwerkelijk innovatieve startups.



Dezelfde bedrijven die 12 jaar nadat Tesla de eerste elektrische auto verkocht eindelijk ook begonnen zijn met half gare elektrische auto's ontwikkelen.



En dan vraagt de EU zich af waarom ALLE big-tech in de VS zit. ALLE ruimtevaart technologie die er toe doet uit de VS komt. Waarom Tesla in de VS zit.



Goh hoe zou dat toch komen? Wat zijn we toch dom hier in de EU. Niet te geloven.



Tegen de tijd dat deze 12 miljard op verbrand zijn is er helemaal niks uitgekomen en heeft de VS het accu probleem gewoon weer commercieel opgelost. Voor zover Tesla dat nu niet al voor elkaar heeft.