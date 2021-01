'Stormachtige omzetgroei voor bedrijf achter filmpjesapp TikTok'

PEKING (ANP/BLOOMBERG) - ByteDance, het Chinese bedrijf achter filmpjesapp TikTok, is afgelopen jaar flink gegroeid, ondanks de juridische strijd met Donald Trump. Technieuwssite The Information meldt op basis van ingewijden dat de omzet ruwweg is verdubbeld tot zo'n 37 miljard dollar. Ook zou het bedrijf goed zijn voor een operationele winst van circa 7 miljard dollar.

TikTok is razend populair. Onlangs meldde onderzoeker Apptopia al dat het wereldwijd de meest gedownloade app van 2020 zou zijn. Zeker 850 miljoen mensen hebben de app volgens de cijfers op hun telefoon of tablet gezet. De app ligt ook al maanden zwaar onder vuur in de Verenigde Staten. Trump betoogde dat TikTok te veel gegevens opslaat, die via ByteDance bij de Chinese overheid zouden terechtkomen.

De voormalige president eiste dat de Amerikaanse activiteiten van TikTok aan een Amerikaanse partij worden verkocht, anders zou de app in de VS op zwart moeten gaan. In september ging Trump zelfs akkoord met een plan met Oracle en Walmart waarbij de Amerikaanse activiteiten van TikTok in een nieuw bedrijf zouden worden ondergebracht. Maar TikTok bleef zich - vooralsnog met succes - tegen de Amerikaanse overheidsbemoeienis verzetten.

Over de toekomst van ByteDance is weinig met zekerheid te zeggen. Het is nog niet duidelijk hoe de nieuwe Amerikaanse regering van president Joe Biden precies denkt over TikTok. Volgens The Information zou het Chinese bedrijf nadenken over een beursgang. Die zou mogelijk dit jaar al kunnen plaatsvinden. Maar een besluit hierover is nog niet genomen, aldus de bronnen van de site.