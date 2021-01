Tassen Louis Vuitton ook tijdens pandemie populair bij consument

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Tassen van Louis Vuitton blijven populair bij consumenten ondanks de coronacrisis en lockdownmaatregelen in delen van de wereld. Moederbedrijf Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) verkocht de afgelopen periode meer tassen dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat was onder meer te danken aan een grotere vraag uit China.

Chinese consumenten konden in het vierde kwartaal vaak niet op een luxe reis naar het buitenland en kochten daardoor meer dure spullen zoals juwelen en tassen. Louis Vuitton heeft sinds oktober in veel Europese landen te maken met sluitingen van winkels. Dat kon het Franse bedrijf enigszins compenseren door toegenomen onlineverkopen. De omzet van mode en lederwaren steeg in het vierde kwartaal met 18 procent.

De winst van LVMH over heel vorig jaar bedroeg 8,3 miljard euro. Analisten rekenden op 7,2 miljard euro. De omzet daalde met 3 procent naar 14,3 miljard euro. Eerder deze maand rondde het bedrijf de overname af van juweliersketen Tiffany, een deal met een waarde van ruim 13 miljard euro.