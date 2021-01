Champagneverkoop keldert door coronacrisis

PARIJS (ANP/RTR) - Door de coronacrisis en de daarmee gepaarde gaande horecasluitingen is de verkoop van champagne vorig jaar flink weggezakt. Maar volgens het Franse Champagnecomité (CIVC) was de terugval uiteindelijk niet zo erg als eerder gevreesd. Dat laatste is vooral te danken aan een sterkere vraag naar champagne tijdens de feestdagen.

Wereldwijd werden er circa 245 miljoen flessen verkocht, vergeleken met bijna 300 miljoen in 2019. Volgens de eerste prognoses was er met de verkoop ongeveer 4 miljard euro gemoeid. Dat zou zo'n 1 miljard euro minder zijn dan een jaar eerder.

Na de eerste lockdowns om het coronavirus in te dammen had het comité eigenlijk verwacht dat de verkoop met ongeveer een derde zou teruglopen. En voor de waarde van de verkopen werd zelfs een afname met 1,7 miljard euro voorzien.

Moeilijke periode

Volgens het comité is het begin van 2021 nog een moeilijke periode voor de branche, aangezien restaurants en bars in veel landen nog gesloten zijn. Ook staan evenementen door de pandemie nog in de wacht. Maar de Fransen vertrouwen erop dat de verkopen later dit jaar weer zullen herstellen als overheden de coronamaatregelen gaan versoepelen.

Het Champagnecomité bestaat al sinds 1941. De organisatie behartigt de belangen van wijnbouwers en andere ondernemingen die betrokken zijn bij de verkoop en handel van wijnen uit de Franse Champagnestreek.