Winst moederbedrijf DAF flink omlaag door coronacrisis

BELLEVUE (ANP) - Vrachtwagenfabrikant Paccar, het moederbedrijf van DAF, is afgelopen jaar flink geraakt door de coronacrisis. Het Amerikaanse concern wist veel minder trucks te verkopen en zag zijn winst bijna halveren.

De jaaropbrengsten zakten terug tot 18,7 miljard dollar van 25,6 miljard dollar in 2019. Onder de streep bleef hiervan ongeveer 1,3 miljard dollar over. In het jaar voor de coronacrisis ging nog een winst van 2,4 miljard dollar in de boeken.

Onder druk van tijdelijke fabriekssluitingen en een algehele economische malaise bleven de verkopen vorig jaar steken op ruim 133.000 voertuigen, bijna 66.000 minder dan een jaar eerder.

Toch is topman Preston Feight niet ontevreden over de cijfers. Hij is blij dat het Paccar ondanks alles gelukt is om voor het 82e jaar op rij nettowinst te schrijven. DAF-baas Harry Wolters merkt op dat de vraag naar trucks in de tweede helft van het crisisjaar ook al weer herstel liet zien. DAF slaagde er vorig jaar ook in om zijn Europese marktaandeel voor zware trucks verder uit te breiden.