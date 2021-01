GE hard omhoog op lichtgroen Wall Street

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine plussen geopend, nadat een dag eerder vooral techbedrijven hoger werden gezet. Beleggers kregen veel handelsberichten van grote bedrijven te verwerken. Industrieconcern General Electric (GE) schoot in de eerste handelsminuten omhoog dankzij beter dan verwachte cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de opening een plus van 0,4 procent op 31.078 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3862 punten en techbeurs Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 13.646 punten.

GE voorspelde een flink hogere toestroom van cash vanuit zijn industrietak voor dit jaar. Het nieuws werd verwelkomd met een koersstijging van 6,9 procent. In het voorbije kwartaal had het bedrijf nog te kampen met teruglopende inkomsten bij zijn tak voor luchtvaart, maar stegen de de orders voor apparatuur voor gas en hernieuwbare energie.

3M

De coronacrisis laat ook zijn sporen na op financiële resultaten van creditcardmaatschappijen, zoals die van American Express, zo bleek bij de publicatie van de jaarcijfers. De opbrengsten vielen op jaarbasis 18 procent lager uit, terwijl de winst met 15 procent inzakte. Het aandeel American Express opende 2,6 procent lager.

Een ander industrieel conglomeraat, 3M, steeg een kleine 3 procent. Het bedrijf profiteerde door de coronapandemie het afgelopen jaar van de toegenomen vraag naar beschermingsmiddelen en verscheepte 2 miljard mondmaskers en ademhalingsmaskers. Webwinkel Etsy opende 2,3 procent hoger. Tesla-oprichter Elon Musk twitterde dat hij houdt van de onlinemarktplaats waarna het aandeel voorbeurs fors steeg.

J&J

Het Amerikaanse medische bedrijf Johnson & Johnson (J&J) sloot het jaar af met een omzet van bijna 82,6 miljard dollar, wat een stijging met 0,6 procent op jaarbasis betekende. In het slotkwartaal steeg de omzet met 8 procent op jaarbasis. De winst viel met 14,7 miljard dollar bijna 3 procent lager uit dan een jaar eerder. Het aandeel J&J opende 3,6 procent hoger.

Op de financiële markten worden ook de nieuwe ramingen van het Internationaal Monetair Fonds meegewogen. Volgens de organisatie krabbelt de wereldeconomie sneller op uit de coronacrisis dan eerder gedacht, hoewel er nog veel onzekerheden zijn. Nabeurs komen Microsoft (plus 0,3 procent), Starbucks (plus 0,3 procent), Texas Instruments (min 0,1 procent) en Advanced Micro Devices (min 0,2 procent) met cijfers.

De euro was 1,2155 dollar waard tegen 1,2161 dollar een dag eerder. Amerikaanse olie werd 0,4 procent meer waard en verruilde voor 52,98 dollar per vat van eigenaar. Brent-olie werd 0,6 procent duurder op 56,19 dollar per vat.