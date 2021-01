'ECB kijkt of banken bestand zijn tegen golf aan wanbetalingen'

Dit jaar "Davos" online?



Ik zet in op DB als grootste gevaar voor het EU monetair stelsel.



Jarenlang gevolgd via Zerohedge/Business insider, alles werd geplakt, documenten, bewijzen, medewerkers die er gewoon over schreven, alles werd de kop ingedrukt door onduidelijke krachten.



DB kwam als enige de bankencrisis door zonder steun!!! Ik geloofde ex CEO Jozef Akkermans op zijn staalblauwe ogen, de dag des waarheid gaat zich aandienen.



De laatste jaren 400 miljoen euro kwartaalwinst, alles fris en fruitig, niet te extreem, alles binnen de denkbare bandbreedtes.



En de toezichthouder Bafin dan? tientallen figuren aan de top deden in Wirecard aandelen, das lekker zeg! Germany ist nicht gut.



De hypovereinsbank(150 miljard euro steun) was een lachertje, der Neue Kanselier gaat schoon schip maken en zijn voorganger besmeuren met pek en veren zoals dat altijd in de politiek gaat, niemand is onvervangbaar!