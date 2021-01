Hilversum deed aan concurrentievervalsing met goedkoop parkeren

DEN HAAG (ANP) - De gemeente Hilversum heeft zich schuldig gemaakt aan oneerlijke concurrentie via zijn eigen parkeergarages. De Noord-Hollandse stad hanteerde voor drie gemeentelijke parkeergarages jarenlang tarieven die de kosten niet dekten, waarbij tekorten werden aangevuld met belastinggeld. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) oordeelt nu dat private uitbaters van parkeergarages zijn benadeeld.

Gemeenten en andere lokale overheden mogen volgens de ACM commerciële activiteiten ontplooien, maar moeten dan wel alle kosten in rekening brengen. De exploitant van parkeergarages Q-Park vermoedde dat dit in Hilversum niet zo was en diende daarom een klacht in bij de toezichthouder voor eerlijke concurrentie.

De ACM heeft nu geconcludeerd dat de gemeentelijke parkeergarages tussen 2016 en 2019 inderdaad verlies draaiden door te lage tarieven te gebruiken. Inmiddels heeft Hilversum de tarieven voor de parkeergarages verhoogd. De marktwaakhond verwacht dat daarmee de opbrengsten van de garages de kosten voortaan wel zullen overtreffen.