Crisis raakt inkomsten American Express, herstel wel ingezet

NEW YORK (ANP) - De coronacrisis laat ook zijn sporen na op financiële resultaten van creditcardmaatschappijen, zoals die van American Express. Er werd minder betaald met de betaalkaarten van dat concern, doordat in veel landen horeca, musea en theaters gesloten bleven, evenementen niet doorgingen en consumenten zich niet waagden aan vakanties en stedentrips. American Express merkt tegelijkertijd op dat het herstel lijkt ingezet.

Los van reizen en entertainment zag American Express de betalingen in zowel het derde als het vierde kwartaal van het jaar aantrekken tot hogere niveaus dan voor de crisis. Daarbij benadrukt de onderneming dat het aantal wanbetalers op het laagste niveau in jaren lag.

Het bedrijf is voorzichtig met zijn verwachtingen voor het herstel omdat er nog veel onzekerheden boven de markt hangen. Mede door aanpassingen in de eigen organisatie ziet de creditcardmaatschappij de toekomst met vertrouwen tegemoet. In 2022 verwacht het bedrijf qua winst weer op het niveau van voor de crisis te zitten.

American Express sloot het vierde kwartaal van 2020 af met een omzet van 9,4 miljard dollar waarvan 1,4 miljard dollar als winst in de boeken werd gezet. De opbrengsten vielen op jaarbasis 18 procent lager uit, terwijl de winst met 15 procent inzakte. Over heel 2020 werd een omzet van 36,1 miljard dollar geboekt, 17 procent minder dan in 2019. De winst viel afgelopen jaar met 3,1 miljard dollar meer dan de helft lager uit ten opzichte van de 6,8 miljard dollar die eind 2019 overbleef onder de streep.