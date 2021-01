Europese beurzen tonen herstel na zware verliesbeurt

AMSTERDAM (ANP) - De Europese aandelenbeurzen toonden dinsdag herstel. Beleggers schoven de zorgen over de trage vaccinatieprogramma's in Europa aan de kant en gingen op zoek naar aandelen die in de afgelopen dagen te hard zijn afgestraft. Beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zwitserse bank UBS boden daarbij steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 stond rond het middaguur 0,3 procent in de plus op 660,46 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 974,25 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen dikten tot 1,3 procent aan. Maandag sloten de Europese markten nog tot 1,7 procent lager.

In Zürich steeg UBS 1,5 procent. De Zwitserse bank, die wordt geleid door de Nederlandse topman Ralph Hamers, boekte afgelopen jaar meer winst. Ook gaat de bank voor miljarden aan eigen aandelen inkopen. In Amsterdam wonnen de banken ABN AMRO en ING tot 2,3 procent.

AstraZeneca

AstraZeneca klom 0,7 procent in Londen. De Europese Commissie eist opheldering van het farmaceutische bedrijf over de vertraging van de productie van het coronavaccin waarvan de EU 400 miljoen doses heeft besteld. AstraZeneca liet onlangs weten te kampen met productieproblemen. De Brits-Zweedse farmaceut verklaarde daarnaast dat berichten in Duitse media, dat zijn vaccin maar bij 8 procent van de 65-plussers effectief is, compleet onjuist zijn.

Bij de hoofdbedrijven op het Damrak stond Prosus (min 2,5 procent) onderaan. De techinvesteerder behoorde een dag eerder nog tot de sterkste stijgers dankzij een forse koerswinst van Tencent. Het Chinese technologiebedrijf, waarin Prosus een groot belang heeft, zakte in Hongkong echter 6 procent na de koerssprong op maandag. Staalmaker ArcelorMittal ging aan kop met een winst van 2,8 procent.

OCI

In de MidKap profiteerde kunstmestproducent OCI (plus 3 procent) van een koopadvies door ING. Vastgoedfonds NSI klom 1,2 procent na publicatie van de jaarcijfers. Heijmans won 2,1 procent. De bouwer sleepte een grote onderhoudsklus aan vaarwegen in Oost-Nederland binnen. Met de opdracht is 32 miljoen euro gemoeid.

In Londen zakte Rolls-Royce 4,5 procent. De Britse vliegtuigmotorenfabrikant verlaagde zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege de strengere reisbeperkingen in de strijd tegen het coronavirus. De Zwitserse farmaceut Novartis verloor 2,7 procent in Zürich na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,2126 dollar waard, tegen 1,2138 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 52,93 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent duurder op 56,03 dollar per vat.