EU-hof: overheidsinstantie met goede reden mag contanten weigeren

EU(- Hof van Justitie) leeft in de waan dat digitaal betalingsverkeer altijd naar behoren werkt. Ze zijn zeker nog nooit over de EU-grens geweest; en nee dan heb ik het niet per definitie over derde wereldlanden maar over landen die er véle malen beter voorstaan als het gemiddelde EU-land. Waarom betalen we eigenlijk nog aan dat gigantische & bureaucratische EU-apparaat? Oja we ‘kunnen’ niet meer terug’, en de politiek die het bij ons voor het zeggen heeft (het demissionaire kabinet) is te L A F om ook maar iets van tegengas te geven als het gaat om de EU-wurggreep.