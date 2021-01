Verkoop bedrijfswagens EU viel bijna vijfde lager uit in 2020

BRUSSEL (ANP) - De verkoop van nieuwe bedrijfswagens in de Europese Unie is afgelopen jaar bijna een vijfde lager uitgevallen dan een jaar eerder. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA werden vorig jaar bijna 1,7 miljoen bedrijfswagens op kenteken gezet, bijna 19 procent minder dan een jaar eerder.

Vooral in de eerste jaarhelft had de verkoop van bestelbusjes, bussen en vrachtwagens te lijden onder de coronacrisis. Dat kwam door de sluitingen van fabrieken, terwijl ook showrooms als onderdeel van de lockdownmaatregelen op slot gingen.

In vrijwel alle Europese automarkten was de daling dubbelcijferig. In grote markten als Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje was de daling tussen de 15 en 26 procent. Voor Nederland werd een krimp gemeten van bijna 23 procent tot 71.502 commerciële voertuigen.