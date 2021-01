Topvrouw Etos stapt over naar HEMA

Was afgelopen week bij de Vomar Haarlem Noord(aan het Spaarne)

Een XL supermarkt met zeer veel ruimte, misschien wel te veel ruimte!



Voor de kassa-rijen een complete non food afdeling ingericht, een mix van de HEMA, Kruidvat, Big Bazaar.



Kleding, schoenen, sport, de gekste non food die je je kon bedenken, het liep als een tierelier, de hele dag aanvullen, natuurlijk is het best wel bedenkelijk omdat je weet dat de sec non food winkels verplicht gesloten blijven.



HEMA moet weer snel open, laat je Ballen zien Rutte!