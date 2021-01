Nikkei lager door viruszorgen en spanningen China en VS

TOKIO (ANP) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met verlies gesloten. Ook de andere belangrijke beursgraadmeters in de Aziatische regio gingen omlaag. De zorgen over de vertraging van de vaccinatieprogramma's in de Verenigde Staten en Europa drukten de stemming op de beursvloeren. Ook waarschuwde de Chinese president Xi Jinping voor een "achterhaalde Koude Oorlog-mentaliteit" en verklaarde hij dat China ongeacht de westerse kritiek zijn eigen weg zal blijven gaan.

De Nikkei in Tokio eindigde 1 procent lager op 28.546,18 punten. In Japan neemt de kritiek op premier Yoshihide Suga toe over zijn aanpak van de coronapandemie. Het land moet ook nog beginnen met zijn vaccinatieprogramma tegen het longvirus. Aan het bedrijvenfront lieten de Aziatische toeleveranciers van Apple een gemengd beeld zien. De Amerikaanse iPhone-maker komt woensdag met kwartaalcijfers. Murata Manufacturing en Taiyo Yuden, de Japanse toeleveranciers van Apple, stegen circa 1 procent. In Taiwan verloor chipmaker TSMC daarentegen 2,5 procent.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds ruim 1 procent in de min. De spanningen tussen China en de VS lopen de laatste tijd weer op. Washington riep Peking onlangs op te stoppen met de militaire, diplomatieke en economische druk op Taiwan, waarvan China de soevereiniteit niet erkent. Ook verklaarde aankomend minister van Financiën Janet Yellen dat de Amerikaanse regering oneerlijke handelspraktijken van China stevig moet aanpakken.

In Hongkong zakte de Hang Seng-index 2 procent en leverde daarmee de winst van een dag eerder weer in. Het Chinese technologiebedrijf Tencent verloor 5 procent. Maandag won Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, nog ruim 8 procent. De Kospi in Seoul raakte dik 2 procent kwijt. In Australië en India hadden beleggers een vrije dag.