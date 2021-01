Amerikaanse Senaat stemt in met Yellen als minister van Financiën

WASHINGTON (ANP/RTR) - Janet Yellen, de kandidaat van de Amerikaanse president Joe Biden voor de post van minister van Financiën, kan rekenen op steun van een meerderheid in de Senaat. Yellen, tussen 2014 en 2018 al voorzitter van de Federal Reserve, kan nu als eerste vrouw worden benoemd tot minister van Financiën van de Verenigde Staten.

In de Senaatscommissie voor Financiën kreeg Yellen vrijdag al unanieme steun. Zodoende was al bijna zeker dat de Senaat ook in de plenaire zitting zijn fiat zou geven aan Yellens benoeming tot minister. De Republikeinen beloofden met Yellen samen te werken, waarbij zij wel hun zorgen uitten over de hoge staatsuitgaven en de belastingverhogingen die op Bidens agenda staan.

Biden heeft voorgesteld om nog eens 1,9 biljoen dollar (zo'n 1560 miljard euro) in de Amerikaanse economie te pompen als remedie tegen de coronacrisis en wil nog eens 2 biljoen dollar in de verwaarloosde infrastructuur van het land, projecten met groene energie, onderwijs en onderzoek steken. Ook heeft Biden voorgesteld om de belasting voor bedrijven te verhogen van 21 naar 28 procent en belasting te verhogen voor Amerikanen die meer dan 400.000 dollar per jaar verdienen.

Relatief snel

Yellens bevestiging in de Senaat ging desondanks relatief snel, zeker volgens recente standaarden. De benoeming van haar Republikeinse voorganger Steve Mnuchin werd pas drie weken na de beëdiging van toenmalig president Donald Trump in 2017 goedgekeurd, waarbij de Democraten tegenstemden.

Yellen werd in 2014 tot Fed-voorzitter benoemd door toenmalig president Barack Obama. Een aantal van diens topfunctionarissen komen binnenkort weer terug in Yellens team, maakte het ministerie van Financiën maandag bekend.