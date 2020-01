Privacyboete dreigt voor H&M om bespieden Duitse werknemers

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: Duitsland

HAMBURG (AFN) - H&M hangt een Duitse boete boven het hoofd, omdat het Zweedse modewinkelconcern allerhande persoonlijke informatie van personeel bijhield. Onder andere gezondheidsinformatie zou buiten het medeweten van werknemers zijn opgeslagen. De Duitse privacywaakhond BfDI verdenkt het bedrijf ervan de rechten van medewerkers te hebben geschonden en stelt een onderzoek in.

De zaak, waar Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) als eerste over berichtte, draait om een callcenter van H&M in Neurenberg. Medewerkers die verantwoordelijk waren voor de afwikkeling van bestellingen, werden door leidinggevenden uitgenodigd voor een gesprek. Daarin kwamen persoonlijke zaken aan bod. Die privé-informatie werd vervolgens zonder toestemming bijgehouden en opgeslagen.

Volgens de BfDI-afdeling in Hamburg, waar H&M zijn Duitse hoofdkantoor heeft, is het de laatste jaren niet voorgekomen dat een bedrijf zich op zo'n grote schaal met het privéleven van medewerkers heeft bemoeid. Het winkelconcern zou van bepaalde werknemers bijvoorbeeld hebben bijgehouden dat ze kanker hadden, maar ook dat ze last hadden van een zwakke blaas. Daarnaast werd informatie bijgehouden over familieruzies of de vriendenkring van personeel, zei het hoofd van de Hamburgse afdeling tegen FAZ.

De boete voor privacyschendingen in Duitsland kan oplopen tot 4 procent van de jaaromzet van een bedrijf. H&M laat in een reactie weten de zaak serieus te nemen en mee te werken aan het onderzoek. Daarnaast zegt het bedrijf maatregelen te hebben genomen om privacyschendingen tegen te gaan.