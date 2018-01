Intel blinkt uit op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 767

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winsten het weekend ingegaan. Vooral de koerssprong van chipreus Intel viel op. Beleggers wogen verder onder meer de woorden van president Donald Trump. Hij zei tijdens het World Economic Forum in Davos dat de VS altijd bereid zijn om met landen over handelsverdragen te praten.

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,9 procent hoger op 26.616,71 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent tot 2872,87 punten en technologiegraadmeter Nasdaq steeg 1,3 procent tot 7505,77 punten.

Intel (plus 10,6 procent) was veruit de sterkste stijger in de Dow na beter dan verwachte cijfers. De chipmaker denkt meer te kunnen investeren door de lagere belastingen, maar beloont ook de aandeelhouders als gevolg van de meevaller. Intel gaf verder aan geen financiële gevolgen te zien van twee kwetsbaarheden in zijn chips die eerder deze maand aan het licht kwamen.

Honeywell

Industrieconcern Honeywell sloot 2 procent hoger. Het concern zag de omzet stevig groeien, vooral door de divisie die vliegtuigonderdelen maakt. Ook Colgate-Palmolive verkocht meer producten zoals tandpasta en zeep. Beleggers hadden vooral qua vooruitzichten op meer gerekend. Het aandeel verloor bijna 5 procent.

AbbVie ging 14 procent omhoog na beter dan verwachte cijfers. De farmaceut heeft zijn verkopen afgelopen jaar verder zien toenemen, ook die van het voor het bedrijf belangrijke reumamiddel Humira. Daarnaast schroefde AbbVie de winstverwachting voor 2018 wat op. Starbucks verloor dik 4 procent nadat de koffieketen er niet in slaagde meer klanten naar zijn winkels in de VS en Europa te lokken.

Twitter

Verder was Twitter een opvallende stijger na overnamespeculaties. Het Chinese techbedrijf Tencent Holding zou in de markt zijn voor het concern. Het aandeel steeg bijna 10 procent. Casinobedrijf Wynn Resorts leverde dik 10 procent in, nadat oprichter Steven Wynn werd beschuldigd van seksuele intimidatie.

Aandelen in softwaremaker VMWare gingen 9 procent omhoog na berichten dat computerbedrijf Dell, dat al grootaandeelhouder is in VMWare, ook de rest van de aandelen wil kopen.

Een vat Amerikaanse olie kostte ruim 1 procent meer op 66,18 dollar. Brentolie stond 0,1 procent hoger op 70,47 dollar per vat. De euro was 1,2421 dollar waard tegen 1,2412 dollar bij het slot van de Europese beurzen.