'Chinezen azen op Twitter'

Chinezen nemen de wereld over. Macht wordt tegenwoordig niet meer op het slagveld uitgevochten, maar in de economie en technologie. Er zijn nog weinig mensen die dat door hebben, zeker Trump niet. De tentakels van de communistische partij strekken zich uit over de wereld. Gecreëerd met de geldpers die op volle toeren draait, maar wat tegenwoordig niemand meer boeit. Onopvallend bewegen ze zich over de wereld, thuis hebben ze dat geleerd. Wie zich naast de begaande paden beweegt, verdwijnt in het niets. Dus gaan ze voor de grote leider mooie deals sluiten, in een poging om de hele wereld te onderwerpen. Dat lukt. Ook in Nederland zijn vele bedrijven overgenomen en hebben ze invloed in verschillende bedrijfstakken. En dan bedoel in niet alleen de voetbalclub of de plaatselijke snackbar, maar het gaat veel verder. We gaan er in de toekomst nog veel meer van horen.