Galapagos sterkste stijger in groene AEX

AMSTERDAM (AFN) - De Europese beurzen zijn vrijdag eensgezind met winsten de handel uitgegaan. Beleggers reageerden onder meer op de speech van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei dat zijn economische beleid gunstig kan uitpakken voor de rest van de wereld. Verder bleef de relatief dure euro bepalend voor het sentiment. In de AEX-index in Amsterdam was Galapagos de sterkste stijger.

De AEX sloot met een winst van 0,3 procent op 566,79 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 852,39 punten. De beurzen in Londen en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Parijs klom 0,9 procent onder aanvoering van de luxemerken LVMH en Kering.

Galapagos kroonde zich in de AEX tot de winnaar van de dag met een winst van 1,7 procent. Sowieso kent het biotechbedrijf een goed begin van het nieuwe jaar. Sinds de eerste handelsdag van 2018 won het aandeel al circa 17 procent.

ASML

Chipmachinemaker ASML klom 1,3 procent na de resultaten van zijn belangrijke klant en aandeelhouder Intel. De Amerikaanse chipmaker grijpt de belastingverlaging in de Verenigde Staten aan om zijn winstuitkering op te krikken, maar ziet ook extra ruimte voor investeringen.

Ook Altice stond vrijdag bij de winnaars met een plus van 0,5 procent, geholpen door een adviesverhoging. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij bij de hoofdfondsen in Amsterdam met een verlies van 0,7 procent.

TomTom

Navigatiedienstverlener TomTom was koploper in de MidKap met een winst van 2,8 procent. PostNL zakte 1 procent en was daarmee de grootste daler bij de middelgrote fondsen. Het postbedrijf mag volgens de rechter geen hoger tarief vragen voor zakelijke post die namens concurrenten wordt bezorgd, dan voor post van zijn eigen klanten.

In Parijs won LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) bijna 5 procent. De Franse producent van luxegoederen zette afgelopen jaar een nieuw omzetrecord in de boeken. Vrijwel alle productcategorieën lieten een dubbelcijferige groei zien. Concurrent Kering, eigenaar van Gucci en Yves Saint Laurent, dikte 2,6 procent aan.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent meer op 66,05 dollar. Brentolie stond vlak op 70,43 dollar per vat. De euro was 1,2412 dollar waard tegen 1,2495 een dag eerder.