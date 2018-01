Het lijkt er op dat ik stevig mee ga doen met de opmars,gisteren kon ik al profiteren van de alsnog herstellende metalen,vandaag lijken zij het nog eens dunnetjes over te gaan doen.

Ik denk,dat er gouden tijden voor mijn grondstofjes aankomen,veel amerikaanse bedrijven,gaan fors sintereklazen,richting hun personeel,forse bonussen liggen in het verschiet,dat gaan de meesten natuurlijk verzilveren,gevolg; enorme vraag naar grondstoffen.

Helaas heb ik me van de week lelijk in de zak gedaan,het al maar dalende alumex verkocht,ook omdat het een bedrijf was,dat ik eigenlijk niet zocht,ik zocht een nederlandse alcoa,maar die is er helaas niet,ook van koper,lood en zink producenten is hier niks te koop,jammer,want voor mij geld,nederland first!

Dat neemt niet weg,dat ik alumex vandaag met dikke winst had kunnen verkopen,terwijl er bij mij,dik geld bij moest.

Al eens eerder heb ik zo'n grapje met een ander kleintje gehad;accsys,5 maanden op rond de 20cent gestaan,ik dacht,dat schiet niet op,ik verkoop hem,3 dagen later,klap,boem,de koers springt,in eens naar 0,75,helaas,pindakaas!!

Hopenlijk stopt die dipkoorts aan deze kant van de plas weer en gaan we vrolijk,verder omhoog met uncle sam,zeer veel geluk toegewenst!!!