Winstval AbbVie door belastinghervorming VS

Gepubliceerd op | Views: 1.594 | Onderwerpen: Verenigde Staten

CHICAGO (AFN/BLOOMBERG) - AbbVie heeft zijn winst afgelopen kwartaal bijna volledig zien verdampen. Vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen moest het biotechnologiebedrijf eenmalig 4,5 miljard dollar afboeken. De verkopen van de samenwerkingspartner van Galapagos liepen wel verder op.

Onder de streep hield AbbVie in het vierde kwartaal 52 miljoen dollar over, waar een jaar eerder nog een nettowinst van bijna 1,4 miljard dollar in de boeken ging. De grote last vanwege de belastinghervormingen kon voor een groot deel weer worden gecompenseerd door een herwaardering van andere belastinggerelateerde posten op de balans. Daardoor zakte de jaarwinst tot 5,3 miljard dollar, van een kleine 6 miljard dollar in 2016.

De totale omzet van AbbVie ging afgelopen kwartaal met ruim 14 procent vooruit tot 7,7 miljard dollar. AbbVie's bekende reumamiddel Humira was daarbij goed voor 4,9 miljard dollar, eveneens zo'n 14 procent meer. Het middel blijft het dus goed doen, ondanks stevige concurrentie. Voor heel 2017 kwamen de verkopen van het bedrijf dik 10 procent hoger uit op 28,2 miljard dollar.

Topman Richard Gonzalez is erg tevreden over de resultaten in het afgelopen jaar. Die weerspiegelen volgens hem de gunstige marktomstandigheden en sterke operationele prestaties. De belastinghervormingen die de winst afgelopen kwartaal drukten, helpen de resultaten de komende tijd juist ook weer verder vooruit. AbbVie schroefde mede daarom ook zijn raming voor de winst per aandeel in 2018 wat op.