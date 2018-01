Vraag naar smartphones in China omlaag

Gepubliceerd op | Views: 1.044 | Onderwerpen: China

SHANGHAI (AFN) - De vraag naar smartphones in China is vorig jaar voor het eerst afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Canalys. Met een afname van de verkopen met 4 procent, naar 459 miljoen stuks, is na acht jaar een einde gekomen aan een periode van onafgebroken groei.

De afgelopen jaren hebben Chinezen massaal hun ouderwetse mobieltje ingeruild voor een smartphone. Maar daarmee is de markt voorlopig wel verzadigd, aldus analist Mo Jia van Canalys tegen de Britse omroep BBC. Zelfs de eenvoudigste instapmodellen zijn voor veel mensen voldoende. Pas als eind volgend jaar de eerste modellen met 5G-technologie op de markt komen, voorziet de marktonderzoeker weer groei.

Met name in het laatste kwartaal gingen de verkopen hard onderuit. Smartphonefabrikanten brachten in die periode 113 miljoen toestellen aan de man, 14 procent minder dan een jaar eerder. Marktleider Huawei daarentegen liet tegen de algemene trend in wel een stevige groei zien. Het Chinese bedrijf leverde met 24 miljoen verkochte smartphones zijn beste kwartaal ooit in de eigen thuismarkt.

Oppop en Vivo

De nummers twee en drie op de Chinese markt zijn Oppo en Vivo. De twee merken van het Chinese elektronicabedrijf BBK zagen wel allebei hun afzet aanzienlijk dalen in het vierde kwartaal. De Amerikaanse iPhonemaker Apple nam in de laatste maanden van 2017 de vierde plaats over van Xiaomi. Samsung heeft in China een flinke knauw gekregen door het debacle vorig jaar met de brandgevaarlijke Galaxy Note 7.

Of Apple veel verder terrein kan winnen in de Volksrepubliek, is volgens Jia maar de vraag. Sommige Chinese consumenten voelen zich wel aangetrokken tot het luxere imago van het Amerikaanse merk, maar aan de andere kant maakt met name Huawei inmiddels telefoons die zich op dat vlak met de nieuwste iPhones kunnen meten. ,,En die zijn minstens 30 procent goedkoper'', aldus de analist.