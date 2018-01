Meer omzet voor Colgate-Palmolive

Gepubliceerd op | Views: 671

NEW YORK (AFN) - Het Amerikaanse Colgate-Palmolive, vooral bekend van de tandpasta, is in het vierde kwartaal op een hogere omzet uitgekomen. Het bedrijf bracht meer producten aan de man en profiteerde van gunstige wisselkoerseffecten. Wel had Colgate te kampen met prijsdruk.

De omzet ging op jaarbasis met 4,5 procent omhoog tot 3,9 miljard dollar (3,1 miljard euro). In alle regio's zat de verkoop in de lift. Colgate gaf aan voor dit jaar op een verder stijgende verkoop te rekenen. Naast tandpasta is het bedrijf ook producent van schoonmaakmiddelen, zeep en diervoer.

De nettowinst zakte in het afgelopen kwartaal naar 323 miljoen dollar, van 606 miljoen dollar een jaar eerder. Dat kwam met name door een voorziening voor de belastingveranderingen in de Verenigde Staten.