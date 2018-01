'Philips is jaar sterk geëindigd'

Gepubliceerd op | Views: 1.666

AMSTERDAM (AFN) - Philips heeft een sterk vierde kwartaal gedraaid, verwachten analisten in doorsnee. Het medisch technologiebedrijf profiteert van de sterke ordergroei in de eerste negen maanden van het jaar en de hogere omzet die het daardoor kan behalen.

Philips heeft de afgelopen tijd de drie divisies gereorganiseerd en aan de productiviteit gesleuteld, waardoor de marges ook verder gestegen zijn. Ook in 2018 kan het bedrijf daar de vruchten van plukken.

De marktvorsers rekenen op een omzet van net geen 18 miljard euro in 2017. Dat is aanzienlijk lager dan de 24,5 miljard euro van een jaar eerder, maar toen was het inmiddels afgestoten Philips Lighting nog meegeteld. Tellen we die divisie in 2016 niet mee, dan kwam de omzet dat jaar uit op 17,4 miljard euro.

De omzetgroei is te zien in alle drie de divisies. Analisten verwachten in het vierde kwartaal een groei van 6,3 procent bij Personal Health, 4,9 procent bij Diagnosis and Treatment en 5,5 procent bij Connected Care & Health Informatics. In alle gevallen is die groei hoger dan voor heel 2017.

Het bedrijfsresultaat aangepast voor eenmalige posten komt volgens de kenners uit op een kleine 2,2 miljard euro. Een jaar geleden lag dat, exclusief Lighting, rond de 1,9 miljard euro.