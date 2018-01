'Takeaway.com kan fuseren met Just Eat'

Gepubliceerd op | Views: 1.015

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Analisten van RBC zien wel brood in een eventuele fusie tussen Takeaway.com en zijn Britse branchegenoot Just Eat. Samen zouden de bedrijven beter kunnen concurreren met Delivery Hero in Duitsland, schrijven zij in een beschouwing op mogelijke fusies en overnames in de internetsector.

Zelf sloot Takeaway.com onlangs een samengaan met Delivery Hero niet uit. ,,In elk land kan er slechts één leverancier zijn'', zei topman Jitse Groen afgelopen weekeinde tegen de Duitse krant Tagesspiegel. ,,Een fusie (met Delivery Hero) kan een optie zijn.'' RBC ziet een fusie tussen die twee bedrijven evenwel niet op korte termijn van de grond komen.

Het aandeel Takeaway.com stond vrijdag na ruim twee uur handel 0,1 procent hoger op 49,35 euro, op een overwegend licht positieve Amsterdamse beurs.