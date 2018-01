'Shell verdubbelt jaarwinst'

Gepubliceerd op | Views: 4.837

AMSTERDAM (AFN) - Olie- en gasconcern Shell heeft in 2017 naar verwachting de winst meer dan verdubbeld, geholpen door de stijgende olieprijzen en efficiencyverbeteringen. Shell heeft zelf een consensus van de analistenverwachtingen gepubliceerd. De resultaten worden volgende week donderdag voorbeurs naar buiten gebracht.

De winst op basis van actuele geschatte voorraadkosten (ccs) en exclusief eenmalige posten wordt geraamd op 15,7 miljard dollar. Dat resultaat, maatgevend op de financiële markten, kwam over heel 2016 uit op 7,2 miljard dollar.

Onlangs kondigde Shell aan een last van 2 miljard tot 2,5 miljard in de boeken te zetten vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. Die last wordt over de cijfers van het vierde kwartaal verwerkt, al moest de exacte impact nog worden bepaald. Volgens Shell zal de voorziening niet terug te zien zijn in de ccs-winst.

Overnames

In november liet Shell in een strategie-update nog weten dat aandeelhouders in het vierde kwartaal niet meer de keuze hebben om dividend deels in aandelen te ontvangen. Het keuzedividend wordt vervangen door een winstuitkering in contanten. Shell bevestigde verder in de periode 2017-2020 voor minimaal 25 miljard dollar aan eigen aandelen in te gaan kopen. Ook deed het bedrijf plannen uit de doeken om het resultaat voor aandeelhouders te vergroten, de vrije kasstroom op te krikken en de CO2-uitstoot te verlagen.

Beleggers zullen ook benieuwd zijn naar mogelijk nieuws over overnames door Shell. Eerder deze maand werd nog gemeld dat Shell voorbereidingen treft om een bod op Eneco te doen en Shell zou interesse hebben in een overname van laadpalenexploitant Allego van netwerkbedrijf Alliander. Eerder nam Shell al laadpalenbedrijf NewMotion over en in december maakte Shell nog bekend de Britse energieleverancier First Utility over te nemen.