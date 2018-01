KPN doet mee in nieuwe zorginvesteerder

Gepubliceerd op | Views: 611

AMSTERDAM (AFN) - KPN Ventures, de investeringstak van telecombedrijf KPN, doet mee aan de nieuwe zorginvesteerder Health Innovation Fund III, die geld gaat steken in start-ups op zorggebied. Andere deelnemers zijn Menzis, Monuta, Topfonds Gelderland, Oost NL en verschillende private investeerders. Ook de overheid ondersteunt het fonds.

Het is de bedoeling dat Health Innovation Fund III de komende jaren 15 miljoen euro in tien tot vijftien startende techbedrijven gaat steken. Twee eerdere zorgfondsen deden al achttien investeringen in veelbelovende bedrijven.