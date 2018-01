'Omzetgroei voor Unilever in 2017'

Gepubliceerd op | Views: 634

AMSTERDAM (AFN) - De onderliggende omzet van Unilever is in heel 2017 naar verwachting met 3 procent gestegen. Dat blijkt uit een consensus van analistenramingen die Unilever zelf op de website heeft gepubliceerd. De resultaten worden volgende week donderdag voorbeurs bekendgemaakt.

Volgens de consensus zorgen hogere prijzen voor 2,5 procent groei en komt 0,5 procent uit een hoger volume. Unilever heeft zelf voor 2017 een verwachting uitgesproken voor een onderliggende omzetgroei van 3 tot 5 procent en een verbetering van de marges.

De totale omzet wordt geraamd op 53,8 miljard euro. Dat zou een stijging met 2 procent inhouden. Unilever heeft naar verwachting te kampen gehad met negatieve wisselkoerseffecten die een rem op de omzetgroei zetten. De onderliggende operationele winst zou over heel 2017 moeten uitkomen op 9,4 miljard euro.

Verkoop

Naast de cijfers zal de aandacht van beleggers ook uitgaan naar mogelijk nieuws rond de verkoop van de spreads divisie van Unilever. In december werd bekend dat het bedrijf de margarinetak verkoopt aan de Amerikaanse investeerder KKR voor ruim 6,8 miljard euro. De deal moet medio dit jaar afgerond worden.

Unilever is van plan de opbrengsten van de verkoop van de spreads divisie terug te geven aan zijn aandeelhouders, behalve als zich opeens een overnamekans voordoet die voor iedereen uiteindelijk nog gunstiger kan uitpakken. In het afgelopen jaar heeft Unilever een reeks overnames gedaan. Onlangs werd nog gemeld dat het bedrijf interesse zou hebben in de Britse maker van luxe frisdranken Fever-Tree.