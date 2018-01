Minder omzet en winst voorzien bij KPN

Gepubliceerd op | Views: 2.215

AMSTERDAM (AFN) - KPN heeft afgelopen kwartaal een lagere omzet en iets minder winst behaald dan een jaar eerder. Dat is althans de gemiddelde verwachting van negentien analisten die het telecombedrijf zelf heeft gepolst, vooruitlopend op de cijferpresentatie volgende week woensdag.

De marktkenners voorspellen in doorsnee een kwartaalomzet van 1,6 miljard euro, tegen 1,7 miljard euro een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda), geschoond voor eenmalige posten, schatten zij gemiddelde op 604 miljoen euro, wat een fractie lager zou zijn dan in de laatste periode van 2016. De nettowinst zal met ongeveer een derde zijn gedaald tot 79 miljoen euro.

Bij de zakelijke tak is de omzet naar verwachting opnieuw gedaald. Topman Eelco Blok, die in april het stokje doorgeeft aan de Colombiaan Maximo Ibarra, zei eerder dit jaar dat het nog wel twee tot vier jaar zal duren voordat de voortdurende daling van de verkopen van IT- en telecomdiensten aan bedrijven tot staan is gebracht.

Waar KPN eerder nog kon profiteren van stijgende opbrengsten bij zijn consumentendivisie, zullen ook die nu naar verwachting licht zijn gedaald. Net als andere telecombedrijven kan KPN sinds afgelopen zomer geen hoge kosten meer in rekening brengen voor het verbruik van mobiele data in andere EU-landen. Ook felle concurrentie speelde het bedrijf waarschijnlijk parten.