Eurocastle haalt 48 miljoen op met verkoop

GUERNSEY (AFN) - Eurocastle Investment heeft circa 48 miljoen euro opgehaald met de verkoop van senior leningen uit FINO 1 Securitisation. Dat maakte de beursgenoteerde investeerder in Italiaanse vastgoedleningen bekend.

Eurocastle investeert in Italiaanse vastgoedleningen waarbij schuldenaren in gebreke blijven, zogenoemde non-performing loans. FINO 1 is een van de twee vehikels waarin die leningen collectief zijn ondergebracht. Volgens Eurocastle zijn de senior leningen gegarandeerd door de Italiaanse overheid.

Eurocastle kondigde verder aan dat het verwacht dat een extra investering van 8,4 miljoen euro in junior obligaties van de twee FINO-vehikels volgende week zal worden afgerond. Met die extra investering stijgt het totale beleggingsbedrag van Eurocastle in de FINO-portfolio tot 52 miljoen euro.