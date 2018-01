Staking houdt Carrefour-winkels België dicht

Gepubliceerd op | Views: 562 | Onderwerpen: België

EVERE (AFN/BELGA) - Het personeel van 27 Belgische Carrefour-supermarkten staakt vrijdag, waardoor de winkels dicht blijven. Onder de gesloten winkels zijn veel zogeheten hypermarkten waarvan de Franse keten er in België twee wil sluiten. Het merendeel van de gesloten winkels bevindt zich in Brussel en Wallonië, in Vlaanderen is alleen de hypermarkt in Genk dicht.

Het personeel houdt personeelsvergaderingen over het voorgenomen ontslag van ruim 1200 werknemers in België en de winkels bleven daarna gesloten. In sommige winkels is al besloten ook dit weekeinde het werk neer te leggen. De Franstalige vakbond CNE sluit niet uit dat uit solidariteit nog meer winkels de deuren zullen sluiten.

Ook donderdag waren er al acties bij de winkels. Carrefour heeft in België 45 hypermarkten, 443 supermarkten, 296 buurtwinkels en 179 afhaalpunten. Er werken in totaal 11.500 mensen.

Carrefour kondigde deze week niet alleen een reorganisatie in België aan. In Frankrijk wil de supermarktketen van 2400 mensen af.