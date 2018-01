'Pershing Square heeft belang in Nike'

Gepubliceerd op | Views: 559

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG/RTR) - Het in Amsterdam genoteerde Pershing Square Holdings, het beleggingsbedrijf van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman, heeft een belang opgebouwd in sportartikelenfabrikant Nike. Dat meldden ingewijden rond de kwestie.

Het is niet bekend hoe groot het belang van Pershing Square in Nike is. Naar verluidt is Pershing niet van plan om een activistische rol te gaan spelen bij de onderneming. Ackman zou volgens een bron wel hebben gezegd dat de investering in Nike hem al een winst van 30 procent heeft opgeleverd.

De miljardair zou meer tijd willen besteden aan het nadenken over nieuwe beleggingskansen in plaats van marketing. Pershing heeft te kampen met een krimpend vermogen en onlangs werd door bronnen nog gemeld dat het investeringsbedrijf tien werknemers ontslaat.