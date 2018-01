'Shell heeft interesse in Allego'

Gepubliceerd op | Views: 1.584

AMSTERDAM (AFN) - Shell heeft interesse in een overname van laadpalenexploitant Allego van netwerkbedrijf Alliander. Dat meldde het Algemeen Dagblad vrijdag op basis van ingewijden.

Allego werd in 2013 opgezet om laadoplossingen op maat te maken voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. De onderneming is actief in steeds meer Europese landen. Daardoor nemen ook de investeringsrisico's voor het moederbedrijf, dat in publieke handen is, toe.

Olie- en gasbedrijf Shell investeert al enige tijd in elektrische mobiliteit. Vorig jaar werd NewMotion overgenomen, exploitant van 30.000 laadpalen in diverse Europese landen. Shell wilde in de krant geen commentaar geven op het bericht.