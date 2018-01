Japanse kerninflatie blijft stabiel

Gepubliceerd op | Views: 341 | Onderwerpen: Japan

TOKIO (AFN) - De Japanse kerninflatie, dus de consumentenprijzen exclusief vers voedsel, is in december onveranderd gebleven in vergelijking met een maand eerder. De inflatie bedroeg 0,9 procent op jaarbasis, gelijk aan die in november, zo meldde het Japanse statistiekbureau.

Het cijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen. De Japanse centrale bank heeft een doelstelling voor de kerninflatie van 2 procent. De gewone inflatie in Japan bedroeg in december 1 procent, tegen 0,6 procent in november. Dat kwam mede door hogere voedselkosten.