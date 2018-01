'Dell bekijkt opties waaronder beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 576 | Onderwerpen: Opties

ROUND ROCK (AFN/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse computer- en technologieconcern Dell overweegt verschillende strategische opties voor zijn toekomst, waaronder een beursgang. Dat stelden ingewijden vrijdag. Het concern wil financiering ophalen om verder te groeien en de omzet te laten stijgen.

Oprichter en topman Michael Dell haalde zijn bedrijf in 2013 van de beurs, samen met investeerder Silver Lake Management. Mede daardoor kon Dell kosten besparen en werd het een nog grotere leverancier van hardware en software, voor onder meer datacenters en bedrijven. Ook was Michael Dell geen voorstander van de updates die op kwartaalbasis aan beleggers moeten worden verstrekt.

Ook werd dataopslagbedrijf EMC overgenomen en verkreeg Dell een meerderheidsbelang in softwareleverancier VMware. Als Dell nu naar de beurs zou gaan kan met het geld ook bijvoorbeeld een deel van de enorme schuld die werd opgebouwd door de miljardenaankopen worden afgelost. Een andere optie is dat Dell het restbelang in VMware koopt, aldus een bron.

Los van de beursgang van Dell is naar verluidt ook gekeken naar een beursgang van cloudbedrijf Pivotal Software, dat Dell verkreeg bij de aankoop van EMC. Volgens bankiers kan het bedrijf tot 7 miljard dollar kunnen krijgen voor Pivotal.