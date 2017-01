'Rechter: inbeslagname Nigeriaans veld Shell'

Gepubliceerd op | Views: 273

LONDEN (AFN/RTR) - Een Nigeriaanse rechtbank heeft de tijdelijke inbeslagname bevolen van een veld van Shell en Eni. Het gerechtelijke bevel blijft van kracht totdat het anticorruptieagentschap van het Afrikaanse land klaar is met een onderzoek naar een omstreden deal van de olie- en gasconcerns, meldde persbureau Reuters donderdag op basis van rechtbankdocumenten.

Het gaat om een oliedeal ter waarde van omgerekend zo'n 1 miljard euro die Shell en het Italiaanse olieconcern Eni in 2011 sloten. Shell en Eni verkregen door de deal het exploitatierecht op een in potentie zeer lucratief olieveld voor de Nigeriaanse kust. Rond de transactie hangt al langer een zweem van corruptie, omdat de Nigeriaanse regering de opbrengst doorsluisde naar een bedrijf dat eigendom was van een omstreden oud-olieminister.

Een woordvoerder van Eni liet weten het nieuws via de media te hebben vernomen, maar het bedrijf heeft nog geen officiële melding gekregen. De Nigeriaanse tak van Shell wilde geen commentaar geven.